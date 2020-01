In beeld: Rode Lievenheer met gouden verf overschilderd Lien Vande Kerkhof

11 januari 2020

15u35 0 Riemst Het beschermde monument ‘de Rode Lievenheer’ aan de Langstraat in Millen is bijna volledig overschilderd met goud. Wie het beeld met een spuitbus onder handen nam, is nog niet bekend.

Erik Vossen, lid van de Geschiedkundige Kring van Millen bracht de bizarre daad via Facebook aan het licht. “Het kruisbeeld van de Rode Lievenheer is door vandalen met goud bespoten. Welke flauwe plezante heeft dit gedaan? Dit is historisch erfgoed en het maakt deel uit van de kapelletjeswandeling. Wie verantwoordelijk is voor dit spuitwerk mag zich bekendmaken als hij het lef heeft”, schrijft hij.

Het stadsbestuur laat weten klacht in te zullen dienen tegen onbekenden. De technische dienst zal het kruisbeeld zo snel mogelijk zijn oorspronkelijke rode kleur geven.