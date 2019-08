Grotchampignons uit Riemst van Coenegrachts en Jackers: “Hét duurzame product bij uitstek” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Riemst “Het geheim van de grotchampignon? Dat hij niet afgesneden wordt bij de pluk. We plukken hem met de hand en bewaren de hele voet.” Zowel Jos Coenegrachts van Coenegrachts cvba champignons als Dirk Jackers houden de unieke ondergrondse kwekerij voor grotchampignons in stand. Dirk vergelijkt zijn grotchampignons wel eens met appels: “Die zijn toch ook minder appetijtelijk als er een stuk uit gebeten is. Ze verkleuren onmiddellijk en verliezen hun frisheid.”

Wie Riemst zegt, bedoelt eigenlijk hoofdstad van de champignonteelt, zowel boven- als ondergronds. De grotten van Riemst werden driehonderd jaar geleden gecreëerd toen men er mergel voor de bouw van kerken en andere bouwwerken uithaalde. Het zijn officieel dan ook geen grotten, maar mergel- en kalkgroeven. In tegenstelling tot de Fransen, die al sinds de achttiende eeuw wisten dat champignons bijzonder goed gedijen in steengroeven, ontdekte de Belgen pas na de Eerste Wereldoorlog dat de constant lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid ideaal zijn voor champignonteelt. “De eerste grotchampignons van het land werden in Riemst geteeld”, weet Jos. “Ons familiebedrijf, dat al veertig jaar champignons teelt en verhandelt, bezit een van de laatste twee actieve ondergrondse kwekerijen in de mergelgrotten van Kanne.”

Compost

Naast de teelt van champignons is het familiebedrijf van Jos Coenegrachts ook betrokken bij de rest van het proces: de productie en de voorbereiding van compost, de kweek, de oogst, de verwerking, de pasteurisatie,... “We maken zelf substraat, het product waarop champignons groeien, en leveren aan champignontelers over heel de wereld: van Nederland tot Guatemala of Libanon, geen land is ons te ver. Maar ook gewoon aan Dirk in Riemst natuurlijk", lacht Jos.

“Klopt”, bevestigt Dirk. “Grotchampignons worden gekweekt op gepasteuriseerde compost van paarden- en kippenmest met stro, waarop het champignonbroed van de bruine en witte champignons wordt geënt. Je ziet dat het mycelium voldoende gegroeid is, zodra het bedekt is met een laagje veengrond met fijne mergel.”

Duurzaam consumeren

“Grotchampignons groeien traag, wat hen ook vaster maakt. Omdat het in de mergelgrotten het hele jaar door 11,5 graden is en de luchtvochtigheid 96 procent bedraagt, is het product niet seizoensgebonden. Het is dus ook ecologisch gezien een superproduct. Dankzij de constante temperatuur moet je de groeven niet verwarmen in de winter of afkoelen in de zomer. Stel je voor: een product dat volledig door zijn natuurlijke omgeving wordt bepaald. Bestaat er een betere vorm van duurzaam consumeren dan grotchampignons kopen?”

Is champignons telen in een grot geen kil en eenzaam bestaan? “Je zit daar niet opgesloten, hé”, knipoogt Jos. “Het werkt bij mij overigens best rustgevend.”

Dirk, die in zijn eentje als streekproduct erkende grotchampignons voor Carrefour kweekt, heeft een ander truukje. “Je hebt daar beneden natuurlijk geen radio-aansluiting, maar ik neem mijn USB-stick mee met vrolijke deuntjes.”

