Gianne Levenstond en Axel Verberckmoes compleet verrast door het winnen van Ondernemersprijs Herman Dessers: “Wij zijn gewoon visboeren” Dirk Selis

25 juni 2020

08u59 0 Riemst De 26e Ondernemersprijs Herman Dessers gaat naar Gianne Levenstond en Axel Verberckmoes, de zaakvoerders van Levenstond Seafood in Riemst. Voka Limburg bekroont het duo voor de duurzame groei van het familiebedrijf en hun innovatieve aanpak. De andere genomineerden waren Ismaël Ben-Al-Lal (U2Pgroup) en Sam Strijckmans (Nitto EMEA).

Gianne Levenstond en Axel Verberckmoes volgen in de eregalerij Stijn Bijnens op. De CEO van Cegeka werd vorig jaar bekroond voor het werk dat hij leverde bij de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Voor het ondernemerskoppel komt de overwinning onverwacht. “Wij zijn een klassiek bedrijf, wij zijn gewoon visboeren”, lacht het duo. “We willen in de eerste plaats al onze medewerkers bedanken. Ondernemen doe je steeds met mensen en gebeurt samen door mensen.”

75 miljoen euro omzet

De vakjury motiveerde haar keuze als volgt: “Gianne en Axel tonen op voortreffelijke wijze hoe innovatie en export bijdragen tot een duurzame groei. Het duo startte 13 jaar geleden met hun visverwerkingsbedrijf en kon in 2019 een bedrijfsomzet van 75 miljoen euro voorleggen. Daarin zijn niet de cijfers, maar wel de evolutie belangrijk. De slimme implementatie van innovatie resulteren in efficiëntiewinst en meer kwaliteit. De internationale focus is dan weer een noodzaak voor de visaanvoer, maar toont dat Limburg een vruchtbare bodem is voor ambitieuze exporteurs.”