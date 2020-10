Gemeenteraadszitting gaat dan toch virtueel door Emily Nees

12 oktober 2020

14u56 0 Riemst De gemeenteraad van Riemst is genoodzaakt om vanavond dan tóch virtueel samen te komen. “Er zitten een aantal gemeenteraadsleden in quarantaine, waardoor we hebben beslist om de zitting digitaal te organiseren.”

Na maanden virtueel te vergaderen, zou de gemeenteraadszitting deze maand voor het eerst weer fysiek verlopen in de polyvalente zaal van De Tol in Herderen. Maar het coronavirus denkt daar anders over. “De besmettingen in ons land stijgen, en er zitten een aantal gemeenteraadsleden in quarantaine omwille van besmettingen in hun buurt. Daardoor waren we genoodzaakt om de zitting deels digitaal en deels fysiek te organiseren. Aangezien we dan maar met vier mensen in de zaal zouden zitten en we het nu toch al gewoon zijn om virtueel samen te komen, hebben we de knoop doorgehakt en beslist om de gemeenteraad dan toch volledig digitaal te laten doorgaan.”

Doordat de beslissing last minute is genomen, zal het publiek niet mee kunnen volgen. “We kunnen het nog niet livestreamen, maar bekijken die mogelijkheid wel naar de volgende zitting toe.”