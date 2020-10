Gemeenteraad gaat voor eerst weer fysiek door Emily Nees

06 oktober 2020

10u57 0 Riemst Het is zover: deze maand komt de OCMW- en gemeenteraad voor het eerst weer samen om fysiek te vergaderen. Ook publiek is welkom om de zitting bij te wonen.

Door de coronacrisis waren de OCMW- en gemeenteraadsleden van Riemst genoodzaakt om digitaal te vergaderen. Op 12 oktober komt daar echter verandering in, want dan vindt de zitting voor het eerst weer fysiek plaats in de polyvalente zaal van De Tol in Herderen. Zowel burgers als mensen van de pers zijn toegelaten, en mogen dus de vergadering fysiek volgen. Uiteraard gelden er de nodige maatregelen om alles in veilige banen te laten lopen, zoals het ontsmetten van de handen en het houden van afstand.