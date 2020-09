Gemeenteraad gaat digitaal door wegens piek coronabesmettingen ENL

14 september 2020

14u30 0 Riemst De gemeente Riemst kampt met een plotse stijging van het aantal coronapatiënten, nadat enkele voetballers van Rivo Riemst positief hebben getest. Gevolg: het bestuur voelt zich genoodzaakt om de fysieke gemeenteraad vanavond af te gelasten. De zitting zal virtueel verlopen.

Vrijdagavond maakte Riemst bekend dat het aantal personen met Covid-19 plots de lucht in was gegaan. Het gaat specifiek om voetballers die besmet zijn geraakt na de wedstrijd tussen Kesselt en Rivo Riemst. Gevolg: de gemeente overschrijdt de alarmdrempel. Daarom heeft het bestuur dan ook beslist om de wijze waarop de gemeenteraad vanavond normaal gesproken doorgaat, aan te passen.

“Wegens de recente oplaaiing van Covid-19-besmettingen in Riemst vindt de vergadering van de gemeenteraad vanavond alsnog digitaal plaats”, staat er te lezen op de Facebookpagina van de gemeente. “Eigenlijk was het de bedoeling om voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek samen te komen. Daarvoor was ‘t Paenhuys beschikbaar, waar we de afstand konden garanderen.”