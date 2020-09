Gemeentebestuur past regel aan na kritiek: mondmasker op gemeentelijke schoolbussen verplicht vanaf eerste leerjaar, sterk aanbevolen voor kleuters ENL

01 september 2020

09u27 0 Riemst Riemst verplicht kleuters dan toch niet om een mondmasker te dragen op het gemeentelijk busvervoer. Dat staat te lezen in een brief van de gemeente. Na de heisa en de vele vragen heeft het gemeentebestuur de maatregel maandag nog aangepast, in overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Voortaan dienen schoolkinderen vanaf het eerste leerjaar een mondkapje aan te doen op de gemeentelijke schoolbussen.

Zondag raakte bekend dat schoolkinderen vanaf 2,5 jaar een mondmasker moeten dragen op gemeentelijk busvervoer in Riemst. Gezien de jonge leeftijd, botste de lokale verstrenging meteen op veel kritiek. Het leidde onder meer tot misnoegde in de Facebookgroep ‘Ge zijt van Riemst als ge...’. Van “belachelijk” tot “diep triest”. “Kids van 2,5 jaar houden zoiets in de meeste gevallen niet langer dan op dan 30 seconden”, hekelde nog een ander groepslid.

De commentaren kwamen ook het gemeentebestuur ter oren. “We hebben de beslissing herbekeken na overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). Gevolg: kleuters dienen geen mondmasker meer te dragen op de gemeentelijke schoolbussen, maar het wordt wel sterk aanbevolen. Voor lagere schoolkinderen is het wel verplicht. In een brief van de gemeente aan de ouders wordt gevraagd om het mondmasker thuis op te zetten voor het kind op de bus stapt. De begeleider helpt dan op de terugweg.