Gemeente telt 24 besmette personen, helft gelinkt aan voetbalwedstrijd ENL

14 september 2020

17u41 2 Riemst De testresultaten, na de contacttracing en testing rond de De testresultaten, na de contacttracing en testing rond de voetbalwedstrijd tussen Kesselt en Rivo Riemst vorig weekend, zijn binnen. Riemst telt op dit ogenblik 24 besmette inwoners, waarvan een 12-tal gelinkt zijn aan de match.

Na het testen van een 70-tal hoog-risicocontacten en huisgenoten van de besmette voetbalspelers zijn er afgelopen weekend ook nog vier positieve gevallen bij gekomen. Om een verdere verspreiding te voorkomen, blijven de douches van de sportinfrastructuur in Riemst preventief gesloten. Het gemeentebestuur vraagt dan ook aan de sportclubs om hun douches tot nader order niet te gebruiken.

“We doen een oproep om de quarantainevoorschriften ook effectief strikt op te volgen”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). “Bij een positief testresultaat blijf je 7 dagen in quarantaine. Is het resultaat negatief? Dan blijf je 14 dagen in quarantaine, na 9 dagen kan er opnieuw getest worden.”

“Wees daarbovenop eerlijk wanneer je gecontacteerd wordt door een contacttracer, want enkel samen kunnen we de besmettingen indijken”, besluit Vos.