Gemeente staat evenementen terug toe vanaf midden september ENL

31 augustus 2020

09u33 0 Riemst De burgemeester en het schepencollege hebben de knoop doorgehakt: vanaf 16 september mogen er weer evenementen en bijeenkomsten plaatsvinden in Riemst. Om de veiligheid te garanderen, moeten organisatoren het ‘Covid Event Risk Model’ invullen en zich houden aan bepaalde voorzorgsmaatregelen.

Omwille van de aanhoudende coronacrisis, besliste het gemeentebestuur eind juli om evenementen tijdelijk te schrappen. Dat tot midden september. Nu komen het schepencollege en de burgemeester met perspectief. Vanaf 16 september zijn events en bijeenkomsten weer mogelijk in Riemst.

Beperkt aantal aanwezigen

Ook hier zijn voorwaarden aan verbonden. Zo dien je bij de aanvraag een ‘Covid Event Risk Model’ in te vullen en door te mailen naar evenementen@riemst.be. Clubs en verenigingen mogen maximaal met 50 mensen - afgezien van kinderen jonger dan 12 jaar - samenkomen.

Daarnaast benadrukt de gemeente dat events bij voorkeur in de buitenlucht doorgaan. Indien dat niet mogelijk is, moet er voldoende worden verlucht. Daarnaast blijft afstand houden belangrijk. Daarom dien je als organisator 4m² uit te rekken per zitje en 10m² per staanplaats.

Uiteraard blijft het naleven van de gekende zes basisregels cruciaal. Check voor meer informatie de website van de gemeente Riemst of lees het uittreksel van de notulen.