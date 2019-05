Gemeente Riemst stapt over op

de gratis app: buurtpreventie24 LXB

24 mei 2019

Het gemeentebestuur van Riemst is in het project buurtpreventie24 gestapt. Het is een app die ontwikkeld werd door twee Bilzenaren. De gratis app die de gemeente aan Riemstenaren aanbiedt, maakt het mogelijk dat ze op een eenvoudige, efficiënte en snelle manier verdachte auto’s, situaties en personen in hun buurt, wijk of straat kunnen signaleren waarna de politie kan ingrijpen. De mensen die intekenen op de app moeten die downoaden op hun smartphone (via Apple Store of Google Play), en zich éénmalig registeren met behulp van een buurtcode. Enkel hun initialen worden vermeld. Ook wordt geen telefoon of adres van de melder weergegeven. Kortom, de app Buurtpreventie24 is helemaal conform de regelgeving inzake de privacy. Wat niet kan gezegd worden van de al bestaande Whatasapp-groepen. Tot de lancering van de app waren 600 inwoners van Riemst ingeschreven bij een Whatasapp- groep. Alle leden hebben te kennen gegeven dat ze gebruik gaan maken van de app om zo diefstallen en inbraken in hun omgeving te kunnen voorkomen.