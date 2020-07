Gemeente gelast alle evenementen af tot midden september Emily Nees

31 juli 2020

12u48 1 Riemst Op advies van de gemeentelijke crisiscel heeft het bestuur de knoop doorgehakt: alle evenementen worden geannuleerd, en dat tot en met 15 september. “Met dit besluit verschaffen we de duidelijkheid waar organisaties om vragen”, klinkt het.

“We kregen van veel organisaties het verzoek duidelijkheid te scheppen en een eenduidig beleid te hanteren. Met dit besluit verschaffen we die duidelijkheid waar organisaties om vragen”, zegt waarnemend burgemeester Peter Neven (CD&V). “Het is niet gemakkelijk om alle evenementen te annuleren, maar we zien geen andere mogelijkheid.”

“De limiet van 200 personen voor evenementen in openlucht valt in de praktijk niet altijd te handhaven. Tot nu toe gaat het goed met het aantal coronabesmettingen in onze gemeente en dat willen we graag zo houden.” De gemeente heeft ook alle verengingen op de hoogte gebracht over de gevolgen van de nieuwe maatregelen. “Zij hebben behoefte aan wat extra steun of uitleg, die geven we graag.”

Reizen

Verder roept de gemeente haar inwoners op om niet naar rode of oranje gebieden te trekken. Mocht een reisgebied plotseling toch oranje of rood zijn geworden, dan vraagt men om zich bij terugkomst zo snel mogelijk te laten testen en preventief 14 dagen in quarantaine te gaan. Ook het formulier dat sinds donderdag in het Nederlands beschikbaar is, dient dan ingevuld te worden.