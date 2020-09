Geen mini-Amstel tussen Riemst en Sittard in de BinckBank Tour, wel tijdrit over de Slingerberg Koen Wellens

30 september 2020

17u51 0 Riemst Geen tijdrit vandaag in de BinckBank Tour in het Nederlandse Vlissingen waardoor de renners een rustdag kregen. Vrijdag moet er wel tegen de klok gereden worden. Omdat de rit van Riemst naar Sittard ook geschrapt was, verschuift de tijdrit naar Zuid-Limburg. “Wij hebben een tijdrit op ons grondgebied uitgestippeld, onder meer over de Slingerberg”, vertelt burgemeester Marc Vos.

Na het wegvallen van de geplande tijdrit op dinsdagavond, ging de organisatie op zoek naar een alternatief. Dat werd gevonden op de plaats waar de vrijdagri zou starten, Riemst. “Omdat ook het vertrek aan de brug van Vroenhoven hoogst onzeker was, hebben wij meteen aangeboden om mee naar een oplossing te zoeken. Die kwam er vrij snel met het voorstel om de tijdrit naar Riemst te verleggen. Op papier is dat een simpele beslissing, de praktijk is een andere zaak. Gelukkig stond er bij een grote ploeg klaar die toch ingezet zou worden. Snel omschakelen bleek geen probleem te zijn.”

Pittige chronorit

In plaats van een mini-Amstel Gold Race tussen Riemst en Sittard, krijgen de renners een pittige tijdrit voor de wielen geschoven. “De start ligt onder de brug van Vroenhoven. Daarna gaat het meteen de Slingerberg op”, aldus Vos. De renners zullen dadelijk op de trappers moeten gaan staan want de helling mag dan maar 600 meter lang zijn aan een gemiddelde stijgingsgraad van 6%, de negen bochten vragen om telkens opnieuw aan te zetten. “Na de Muizenberg rijden de renners naar Kanne waar op het Statieplein de finish ligt.”

Huzarenstukje

“Logistiek is het inderdaad een huzarenstukje, maar het maakt het alleen maar mooier als dat dan lukt. Iedereen wint erbij. Wij kunnen met deze tijdrit, die volledig over ons grondgebied loopt, onze gemeente nog mooier en beter presenteren dan met de oorspronkelijke start het geval was geweest. Elke wielerliefhebber zal Kanne, één van de mooiste dorpen van ons land, ontdekken, net als onze Slingerberg.” De tijdrit is 8,4 km lang en lijkt niet meteen op maat van één van de Limburgse deelnemers. Het wordt wel uitkijken naar Mathieu van de Poel die zijn zinnen op de rittenkoers gezet heeft.