Fietsbieb Riemst zoekt tweedehands kinderfietsen Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

12u06 0 Riemst Een fiets kopen voor een jong kind is geen evidentie: voor jet het weet is zoon- of dochterlief de trapper immers ontgroeid. Begin 2020 organiseert gemeente Riemst daarom de ‘Fietsbieb’ die gevestigd zal zijn in een bijgebouw aan de achterzijde van de Kringwinkel. Voor het nieuwe initiatief uit de startblokken kan schieten zoeken de medewerkers echter nog heel wat goede tweedehandsfietsen.

In de Fietsbieb leen je binnenkort een tweedehands kinderfiets en als de fiets te klein geworden is, ruil je hem in voor een groter model. Voor wie meteen een eigen fiets inruilt is het eerste jaar lidmaatschap gratis en is. “We spelen volop in op ‘het nieuwe delen’”, klinkt het bij de Fietsbieb. “Bij ons staat circulaire economie voorop en worden kinderen aangespoord om meer de fiets te gebruiken als dagelijks vervoermiddel.”

Inzameldag

Om van start te kunnen gaan, is de Fietsbieb dus nog op zoek naar goede tweedehands fietsjes. Wanneer je een fiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, krijg je meteen een jaar gratis lidmaatschap voor jezelf of om iemand anders er plezier mee te doen.

Steun de opstart van de Fietsbieb en schenk je tweedehands kinderfiets! Breng hem op zaterdag 19 oktober 2019 tussen 10:00 uur en 16:00 uur naar de Kringwinkel in Riemst (Spaalderweg 7).