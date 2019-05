Familiehulp opent een

dagverzorgingscentrum LXB

29 mei 2019

12u00 0

Familiehulp, één van de grootste diensten voor hulp aan gezinnen en bejaarden, opent op de welzijnscampus Eyckendael in Riemst- Centrum een dagverzorgingscentrum voor ouderen en personen met een beperking: NOAH! De vier letters staan voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid. In de naam zit de filosofie achter het centrum dat per dag 10 personen kan opvangen en zorg op maat geeft. “We zijn kleinschalig, en liggen op de campus met een extra aanbod aan diensten voor de personen die naar ons dagcentrum komen”, vertelt Kirsten Somers, de coördinator van NOAH n Riemst.

Ontmoeten

Het centrum is opgezet als een plek waar cliënten elkaar kunnen treffen. “Mensen hebben behoefte aan een babbel”, vervolgt Kirsten Somers. “Door contacten kan de eenzaamheid doorbroken worden. Hier zijn ze niet meer alleen. We schenken extra aandacht aan de mensen die hier één of meerdere dagen over de vloer komen. Ze staan centraal in onze werking. Hun wensen en verlangens proberen we in te willigen. We zijn een open huis dat we zo huiselijk mogelijk inrichten”, aldus nog Kirsten Somers.

Huiselijk

Het dagverzorgingscentrum heeft één grote living met meerdere (relax) zetels, een televisie, een lange tafel en een keuken. “Als ze willen kunnen ze zich even terugtrekken in een aparte ruimte. Of ze kunnen daar even rusten”, licht de coördinator toe. “Ze mogen helpen in de keuken of zelf aan de kookplaten staan. Samen kokerellen brengt mensen bij elkaar. We bieden ook een zinvolle dagbesteding aan waarbij rekening houden met wat de mensen willen en graag doen.” Dat NOAH op de welzijnscampus ligt, is geen toeval. “Hier bevinden zich al verschillende diensten waar ook onze gasten in het centrum gebruik van kunnen maken.”