Ex-bakker André Smets (73) tekent oorlogstaferelen in eigen privégrot: "140 meter lange gang staat vol"

03 juni 2019

12u00 0 Riemst Op de wanden van Het Avergat, een groeve in Kanne, prijken tekeningen in houtskool die de oorlog doen herleven. Het zijn creaties van André Smets (73), een bakker op rust die een deel van de groeve bezit. “Het is m’n tweede thuis intussen”, vertelt de zeventiger.

André Smets neemt ons mee in z’n eigen privégrot, die anderhalve hectare groot is en 850 meter diep ligt. Het is intussen een waar museum geworden. “Hier kan ik me uitleven”, vertelt André. “Bij regenweer of vrieskou trek ik me terug in m’n groeve. Ik kruip op een stoel of op een ladder en teken niet zomaar een tafereel. Ik bereid me goed voor, maak schetsen op basis van waargebeurde feiten en ga dan met houtskool aan de slag. Ik ben gebiologeerd door geschiedenis in het algemeen en de oorlog in het bijzonder.”

Geschiedenis

Een van z’n jongste creaties is de tekening over de Grenadiers die het Ford van Eben-Emael hebben verdedigd. “M’n broer Kamiel was bij de Grenadiers. Ik ben aan dit werk begonnen nadat een Australisch echtpaar me er tijdens een bezoek op wees dat in de groeve geen afbeelding van de Grenadiers te bespeuren was. Ik heb er meteen werk van gemaakt, om mijn broer te gedenken. De tekening werd trouwens onlangs (op 18 mei, red.) onthuld, samen met het nieuwe herdenkingsmonument Op de Pruis in Kanne. Dat kwam er ter nagedachtenis van de bemanning van een Britse bommenwerper die in de nacht van 11 of 12 mei 1940 door de Duitsers boven Kanne werd neergeschoten.”

De constante temperatuur van 11 graden hier is ideaal om tekeningen te bewaren. Maar niet alleen daarvoor hoor. Als ik nu nog taart bak, laat ik de pudding en de rijst in de groeve rusten André Smets

Oorlogstaferelen

De oorlogstaferelen nemen intussen een gang van 140 meter lang in beslag. We zien er onder meer tekeningen van de generaals Rommel en Patton, de aanval van de Duitsers op het Fort van Eben-Emael op 10 en 11 mei 1940, de vliegende bommen die werden gebruikt tijdens WOII, de Duitse U-boten en de landing van Normandië op 6 juni 1944.

Pudding en rijst

“De tekeningen zullen lang bewaard blijven, want in de grot zijn de omstandigheden gunstig. Er heerst héél het jaar een constante temperatuur van 11 graden”, vertelt André nog. Maar als bakker op rust, die nog steeds een grote liefde heeft voor de stiel, heeft hij ook nog een ander nut gevonden voor de groeve. “Als ik nu nog een taart bak, laat ik de pudding en de rijst hier rijpen. In de groeve komt er geen korst op. Als ik de pudding en rijst hier laat rusten komt dat de smaak van de taarten ten goede”, geeft hij nog mee.

