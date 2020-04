Even de hele provinciegrens van Limburg afwerken op de fiets: ook onze journalist is één van die mensen die meer — véél meer — sporten in coronatijden 302 kilometer langs plekjes die we te weinig zien Birger Vandael

12 april 2020

13u25 2 Riemst Door corona kruipen mensen tijdens het prachtige weer in de paasvakantie massaal op de fiets. Wie zijn stalen ros al die jaren enkel bovenhaalde voor een tochtje naar de bakker, ziet een wereld open gaan. Wie wel al graag fietste, gaat een stapje verder. En zo kwamen we op het idee in één ritje langs alle grenzen van Limburg te rijden. 302 kilometer later blijft vooral de schoonheid van onze provincie bij.

Toegeven, het idee is niet helemaal nieuw. Profrenner Oliver Naesen deed reeds hetzelfde in Oost-Vlaanderen aan de zijde van ultrafietser Maxim Pirard. Die laatste reed vorige week zelfs in zijn eentje langs de grenzen van heel Vlaanderen. Dat leek mij ook in Limburg niet onmogelijk. Dus begon ik aan de voorbereiding: 125 kilometer, 220 kilometer, 300 kilometer op twee dagen tijd... Via ‘Strava' tekende ik de route uit en bij de weersvoorspellingen wachtte ik op een zonnige dag met weinig wind. ‘Stille Zaterdag’ werd uiteindelijk de uitverkoren datum.

Zaterdagochtend iets na achten begon de fietsmarathon. Doorheen domein De Bever in Hamont-Achel was het zoeken naar een streepje priemende zon. Toen het eindelijk begon op te warmen, reed ik op een Bocholtse landbouwweg recht onder een sproeier door en kon ik weer opnieuw beginnen. Eens in Kinrooi gearriveerd, voel je de Maas in de verte al stromen, maar de hoek met Molenbeersel en Kessenich duurt eindeloos.

Wegdromen aan de Maas

Langs de Maas liggen de pittoreske dorpjes verzameld en kan je prachtig over de dijken fietsen. In de namiddag is het er soms wat te druk om nog weg te dromen, maar dat bleek nu geen probleem. Aldeneik, Heppeneert, Meeswijk, Boorsem... De kans is klein dat u ze allemaal bij de juiste gemeente kan plaatsen, maar ze zijn het bezoek zeker waard. Het kanaal leidt uiteindelijk tot Kanne, waar je vanop de brug een prachtig zicht hebt op het vredig dorpje. Het fort van Eben-Emael en de beklimming van de Hallembaye (gekend bij alle fietsliefhebbers) liggen quasi om de hoek.

Via de ‘Slingerberg' rijd je het Haspengouw binnen. Het kwik is inmiddels boven de 20 graden gestegen en met dank aan een bakker heb ik mijn drinkbussen bijgevuld en de energierepen vervangen door koffiekoeken. Elst, Sluizen, Rutten, Lauw, Rukkelingen-Loon... ik probeer de plaatsnamen in mij op te slaan. Vaak zie je hetzelfde beeld: een kerk boven de heuvel, een aantal Vlamingen zwoegend in hun tuin en dorpscafé ‘Bij Rita’ of ‘In de Kring’ dat er verlaten bij ligt.

Twaalf drinkbussen

De drukte die je op een stralende lentedag als deze wel kon verwachten, bleek pas op te duiken vanaf Sint-Truiden. Veel fietsers wagen zich blijkbaar niet aan de benedengrens van Limburg en kiezen voor de iets vlakkere wegen in het Truiense. Na een passage bij een krantenwinkel zit ik aan mijn twaalfde drinkbus en is het snakken naar verkoeling. Door de uitstekende ligging van Halen en Tessenderlo blijkt het nog een helse karwei te worden om de laatste kilometers af te leggen. Pas aan het kanaal in Leopoldsburg besef ik dat de uitdaging zal slagen. Na 10 uur en 46 minuten bol ik Neerpelt weer binnen.

Gelukkig mag de Vlaming nog op de fiets. De ‘spelletjes’ van de sportievelingen zijn al enkele weken bezig (Triatleet Thomas Dessers reed drie weken geleden reeds alle straatjes van Hasselt af) en zullen door ‘verveling' wellicht nog toenemen. We zouden zeggen: doe het veilig én geniet van de enorme schoonheid die Limburg u te bieden heeft!