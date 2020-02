Europees aanhoudingsbevel tegen positiviteitsgoeroe Emile Ratelband, België stuurt hem naar Nederland Victor Schildkamp - Matthias Van den Bossche

12 februari 2020

15u33

Bron: AD.nl 0 Kanne (Riemst) Positiviteitsgoeroe Emile Ratelband moet zich van de Belgische rechter melden bij de Nederlandse politie voor verhoor. Dat heeft het hof van beroep in Antwerpen gisteren beslist in een bizarre zaak van de Nederlander, die zijn tienjarig kind zou hebben onttrokken aan het gezag van de moeder.

Het jongetje zou door zijn moeder Moon, een ex-vrouw van Ratelband, worden “mishandeld", aldus de tv-figuur. Hij heeft het kind naar ons land meegenomen en hier zou het nu wel goed gaan met het kind, stelt Ratelband zelf. In Nederland wordt hij er echter van verdacht dat hij het kind heeft onttrokken aan het gezag. Volgens Ratelband hebben gezinscoaches geoordeeld dat het zoontje beter bij hem kan blijven.

Nederland had een Europees aanhoudingsbevel voor de positiviteitsgoeroe bekend van zijn Tsjakka-uitroep uitgevaardigd. Dat betekent dat de 69-jarige Ratelband uitgeleverd (binnen Europa heet dat formeel: overgeleverd) kan worden naar Nederland. Het Hof van Beroep in Antwerpen oordeelde gisteren dat het niet tot aanhouding en overlevering zal overgaan, als Ratelband zich zelf meldt bij de Nederlandse politie.

Officieel heet het dat het Antwerpse hof de ‘uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel beveelt’ en beslist ‘dat Ratelband onder voorwaardelijke invrijheidsstelling geplaatst wordt’ onder de voorwaarde dat hij zich dient aan te bieden bij de Nederlandse politie.

“Overwinning”

De zestiger zelf ziet dat als een overwinning: “Ik heb een afspraak met de politie in Utrecht gemaakt en de garantie dat ze me niet aanhouden als ik in Nederland ben,” aldus Ratelband, die in Kanne, een deelgemeente van het Limburgse Riemst, woont. De politie in Nederland houdt de lippen stijf over de zaak, omdat het om een privékwestie gaat. Ratelband heeft zeven kinderen uit drie relaties.

De zelfbenoemde ‘bewustzijnsverruimer’ haalde in december 2018 nog de wereldpers toen hij via de rechtbank trachtte gedaan te krijgen om zijn wettelijke leeftijd aan te passen. Volgens hem wees wetenschappelijk onderzoek uit dat zijn ‘echte’ leeftijd niet 69, maar wel 49 is. Jammer genoeg voor Ratelband, volgde de rechter in Arnhem hem daarin niet.