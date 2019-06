Erfgoed Haspengouw triggert kinderen met “Goud Goed”

LXB

18 juni 2019

18u27 0

Hoe kan je kinderen uit lagere scholen boeien voor erfgoed? Erfgoed Haspengouw, waar 9 gemeenten deel van uitmaken, doet het met een origineel project: Goud Goed! Nog héel de zomer kan je in de kringloopwinkels van Bilzen, Tongeren en Riemst gaan kijken naar een expo waarbij in elke winkel 7 bijzondere voorwerpen uit de tijd van grootmoeder worden getoond. Dat kringwinkels met erfgoed betrokken worden, is geen toeval. “Het zijn de bewakers van de grootste collectie aan zwerfgoederen”, zei Martijn Loix, de coördinator van Erfgoed Haspengouw.

Collectie

“Een kringwinkel is als de grot van Alibaba. Oude voorwerpen komen terug in omloop en ze zijn waardevol erfgoed.” De kringwinkel in Riemst mag als eerste “Goud Goed” voorstellen. De expo werd geopend door 24 jongens en meisjes van Rippetip, een Freinetschool uit Bilzen, in aanwezigheid van hun oma’s en opa’s. Ze speelden samen met de creatieve erfgoedbemiddelaars - vrijwilligers die hun kennis over erfgoed doorgeven aan scholen - een belangrijke rol bij de realisatie van “Goud Goed”.

Oude spullen

De bemiddelaars en medewerkers van de kringwinkels hebben uit hun collectie 80 objecten geselecteerd. “Hiermee zijn we naar de scholen gestapt en 20 ervan staan nu in drie kringwinkels uitgestald”, liet Martijn Loix horen. “Kinderen onderzochten de herkomst en het gebruik van de objecten, ze kregen hierbij hulp van hun grootouders. Van de 20 weerhouden objecten maakten de kinderen een lijntekening in potlood en hingen die in de kringwinkels.” In de kringwinkel van Riemst ligt een 100 jaar oude schaaf die destijds diende om sloten uit deuren te verwijderen. Ook een toestel om laarzen uit te doen, een teut van een fruitpers, glazen voeten van een Leuvense stoof en een verlostang liggen er uitgestald.

Plezant

Brend Nulens (11) en z’n opa Raymond Pirotte uit Bilzen kijken met plezier terug op het project. Brend en z’n vriend Tibe Colla hebben een lijntekening gemaakt van de schaaf om sloten uit te breken. “We dachten eerst dat het een mini-werkbank was”, getuigden ze. “Maar onze grootouders deden ons van gedacht veranderen. Met hen samenwerken, was plezant. Nu beseffen we dat oude voorwerpen veel vertellen over het dagelijks leven van vroeger. We gaan voortaan meer nadenken vooraleer we oude spullen die we op zolder vinden weg gaan gooien.”