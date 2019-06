Eerste Limburgse gemeente met een

toelage energiezuinige verenigingen LXB

06 juni 2019

Het gemeentebestuur van Riemst komt met een Limburgse primeur. Voortaan kunnen sportclubs en culturele verenigingen in Riemst aanspraak maken op een extra premie waarmee ze een gedeelte van de kosten voor verbouwingen aan hun infrastructuur, die bijdraagt tot het verminderen van energieverbruik, kunnen dekken. De toelage komt bovenop de al bestaande toelage die uitgekeerd wordt aan sportclubs en andere verenigingen die een nieuw gebouw rechtzetten of hun bestaande infrastructuur uitbreiden of vernieuwen. De energietoelage kan maar om de vijf jaar aangevraagd worden. “Het geld moet gaan naar renovaties gebouwen die energiezuiniger worden gemaakt en waarbij minder energie wordt verbruikt”, stelt de burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V). Dubolim stap af bij de verenigingen die hun lokalen gaan renoveren. Er wordt een energiescan uitgevoerd. “We betalen de kosten die de vereniging hiervoor maakt terug”, vult de burgemeester aan.