Een extra beveiligde toegang tot

mergelgroeve onder hoeve Pauly LXB

05 juli 2019

12u00 0 Riemst Onder de deels ingestorte en verwilderde Hoeve Pauly, een beschermd gebouw dat dateert van 1776 in Zussen bij Riemst, loopt een mergelgroeve. Ze is 6 hectare groot en maakt deel uit van de Grote Berg, een mega groeve in Riemst. Om makkelijker en veiliger af te dalen in het gangenstelsel werd een nieuw systeem bedacht, en nu voor het eerst uitgevoerd: een vaste ladder in een schacht! “Ze is van aluminium en 18 meter lang”, vertelt Mike Lahaye, geoloog en grottendeskundige bij de gemeente Riemst. Zo diep is de naar schatting 400 jaar oude schacht (lees, toegang) naar het gangenstelsel.

Veilige toegang

Alleen, de ladder verankeren in de mergelwanden was geen optie. “De mergelstenen brokkelen af, en ze breken makkelijk. Het was not dun om de ladder in de wanden te bevestigen. Vandaar dat we boven de schacht een betonnen plaat hebben gegoten waarin de ladder werd geschroefd. De schacht is afdekt met een zwaar rooster om vandalen en andere ongewenste figuren buiten te houden. Als we straks de schacht afdalen, zorgen we voor een extra beveiliging. Het is een soort rail die over een stang midden de ladder glijdt. Bij een val blokkeert die om erger te voorkomen”, aldus Mike Lahaye.

Vleermuizen

“Nu kunnen we veiliger naar onder om inspecties te doen in het gangenstelsel, en indien nodig zal het ook vlotter gaan om stabilisatiewerken uit te voeren bij een instorting”, stelt Mike Lahaye. Bovendien is het beveiligen en toegankelijk maken van de schacht een test voor het agentschap Natuur en Bos. “Ze willen de groeve gebruiken als een nieuw schuiloord en slaapplaats voor vleermuizen”, getuigt Mike Lahaye. “Juist om de populatie van nul op te bouwen en te beschermen, hebben we subsidie gekregen van het agentschap waardoor we de kosten van de werken in de schacht dekken. Goed 80 procent van de 15.000 euro, zoveel kostten de werken, wordt met de subsidie betaald.” De veilige toegang helpt de vrijwilligers van de Hulpdienst Groeven van de gemeente Riemst om het gangenstelsel onder Hoeve Pauly te bestuderen. “Hier tref je een schat aan informatie aan”, aldus nog Mike Lahaye. “Op de wanden staan eeuwenoude teksten, data en tekeningen die nog niet onderzocht zijn, laat staan geïnventariseerd en beschreven. Het gangenstelsel is de missing link in de Grote Berg.”