De coronacijfers in Riemst van maandag 7 september 07 september 2020

Uit de nieuwe bevestigde cijfers van Sciensano is gebleken dat er in Riemst minder dan 5 besmettingen met corona zijn bijgekomen. De alarmdrempel van 20 is hierdoor niet overschreden. De gemeente zit nu op 3 besmettingen in de laatste 7 dagen. De alarmdrempel wordt berekend op basis van het aantal gevallen in verhouding met de totale bevolking. De cijfers van Sciensano worden dagelijks gepubliceerd.