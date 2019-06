Christian Bamps verdacht van valsheid in geschrifte en belangenvermenging

Schepen zou zich met valse documenten bewakingsopdrachten toegekend hebben LXB

04 juni 2019

12u00 0 Riemst Christian Bamps (CD&V), schepen van Evenementen in Riemst, ligt onder vuur. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en belangenvermenging en zal zich moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank in Tongeren. Bamps, die zelf ook buitenwipper was, zou zich met valse documenten bewakingsopdrachten toegekend hebben. Zelf pleit de man onschuldig. Burgemeester Mark Vos (CD&V) steunt zijn schepen en wacht de uitkomst van de gerechtelijke procedure af. “Christian is onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt”, klinkt het.

Tot twee jaar geleden was Christian Bamps in opdracht van een bewakingsfirma portier bij fuiven. Om onbekende reden werd dat door de firma stopgezet. Vervolgens speelde hij op eigen houtje buitenwipper. “Voor bewakingsopdrachten bij fuiven zou hij valse stukken hebben gebruikt”, vertelt Yves Chanson, raadslid voor N-VA. “Ook is er sprake van belangenvermenging. Hij zou de fuiven met bewakingsopdracht beoordeeld hebben, en daar dan zelf portier geweest zijn. Blijkbaar moest hij toezien op de aanwezigheid van een bewakingsfirma, hoewel dit een exclusieve bevoegdheid is van de burgemeester. Het gaat hier om een handeling over openbare orde en veiligheid, en daar gaat de burgemeester over.”

Geloofwaardigheid aangetast

Oppositiepartijen N-VA en Open Vld vinden dat de geloofwaardigheid en het functioneren van de schepen is aangetast. “We vragen dat hij tijdelijk al zijn bevoegdheden moet afstaan”, aldus Yves Chanson. Zijn collega op de oppositiebanken, Steven Coenegrachts (Open Vld), wilde dat Bamps enkel afstand doet van zijn bevoegdheid voor Evenementen. Beiden kregen lik op stuk. Hun verzoek werd geweigerd. “Het is niet nodig gezien de gerechtelijke procedure nog loopt”, aldus burgemeester Mark Vos. Beide partijen vragen dat een commissie bij elkaar komt die de vergunningen voor fuiven met een bewakingsopdracht bekijkt en indien nodig aanbevelingen doet.

Doorlichting

“We vragen dat Audit Vlaanderen (een onafhankelijk en neutrale instantie van de overheid, red.) alle beslissingen over fuiven met een bewakingsopdracht die tussen 2013 en 2018 hebben plaatsgevonden onder de loep neemt”, stelt Steven Coenegrachts (Open Vld). “Ik ben blij dat de burgemeester akkoord gaat met een doorlichting. Jammer dat de schepen zijn bevoegdheid voor evenementen behoudt. Het is niet goed voor de sereniteit in de zaak.”

De behandeling op de gemeenteraad van het toegevoegde agendapunt over Bamps werd achter gesloten deuren besproken. “Het hoort tot de persoonlijke levenssfeer”, aldus voorzitter van de gemeenteraad Bert Cilissen. Tot ergernis van Jan Peumans (N-VA) die stelde dat het hier gaat om het functioneren van een schepen in uitvoering van zijn ambt. Hij gaat klacht indienen bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA).