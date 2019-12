Buurtkar verdeelt vers voedsel onder Riemstenaren Lien Vande Kerkhof

12 december 2019

12u34 0 Riemst Riemst gaat een buurtkar lanceren die dorpen aandoet om lokale dagverse producten te promoten van bij de boer.

Begin deze week deed de gemeente het nieuwe meerjarenplan uit de doeken. “Riemst stapt mee in de moderne trends, maar blijft van origine een landbouwgemeente en daar zijn we trost op”, stelt Peter Neven, bevoegd schepen voor Landbouw. “Om dat lokale dagverse producten te promoten lanceren we dus een buurkar. Op die manier hoef je als inwoner van Riemst niet uit de deur om van die erg gewaarde producten te genieten. We vinden het belangrijk dat onze inwoners de producten van lokale boeren kunnen. We gaan dan ook samen met de plaatselijke landbouwers meedenken over erosiegevoelige gebieden.”