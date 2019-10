Burgemeester Marc Vos schenkt opbrengst 12de Feestnacht aan Wensambulancezorg vzw Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

08u25 0 Riemst De opbrengst van de 12de Feestnacht van burgemeester Mark Vos en zijn feestcomité gaat naar Wensambulancezorg vzw. Die vzw uit Riemst verzorgt de wensen van mensen die niet lang meer te leven hebben. Ze doen dat met een speciaal daarvoor uitgeruste ambulance.

De burgemeester van Riemst organiseert jaarlijks een grote Feestnacht ten voordele van een goed doel. In oktober 2018 verwelkomde Mark Vos samen met zijn feestcomité 1.250 gasten in de productiehal van Daerden en Co op de KMO-zone Op ’t Reeck voor de twaalfde editie ervan.

Die 12de Feestnacht had een opbrengst van 1.950 euro die werd geschonken aan het vrijwilligersteam van Wensamublancezorg. “Deze vzw vervult de wensen van mensen die langdurig ziek zijn”, vertelt burgmeester Mark Vos. “Het gaat soms om kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt niet meer mogelijk zijn. De vrijwilligers van Wensambulancezorg verdienen onze waardering voor dit mooie werk.”

In de twaalf edities van de Feestnacht werd 53.698 euro geschonken aan verenigingen in Riemst. “Dit is mogelijk dankzij de talrijke sponsors, het feestcomité en alle aanwezigen”, aldus de burgemeester.

Vrijdag 18 oktober vindt de 13de Feestnacht van de burgemeester plaats in de landbouwloods van de familie Vossen in Zichen. Coverbands Funky-D en Cpt. Caveman zullen alvast instaan voor de ambiance.