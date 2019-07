Burgemeester brengt het beleidsplan

voor Riemst voor periode 2019-2024

LXB

08 juli 2019

12u00 0 Riemst Burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V) brengt het beleidsplan 2010- 2024 voor de gemeente Riemst ligt op tafel. “We willen Riemst verder laten groeien tot een leefbare, aangename en groene gemeente waar iedereen zich thuis en welkom voelt. We zetten in op de kracht van onze 13 dorpen en investeren in voorzieningen die beter gecentraliseerd worden.” De gemeente baseert het beleidsplan op duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Fietsen onder de grond

Riemst is in beweging als een economische gemeente, vindt de bevoegde schepen Guy Kersten. “We bouwen KMO-zone Op ’t Reeck uit als dynamische hotspot voor werkgelegenheid”. Op toeristisch vlak wordt het aanbod versterkt met fietsen onder de grond (in een mergelgroeve), aldus schepen van toerisme en sport Christian Bamps. “Ook zetten we in op minstens 1 uur naschools sporten voor alle kinderen”. Riemst is volgens schepen Marina Pauly een gemeente waar het goed is om te wonen en te leven. “Hier willen we gezinnen optimaal blijven ondersteunen. Ook onze verenigingen en vrijwilligers mogen blijven rekenen op steun vanuit de gemeente.”

Klimaatplan

Ook klimaat is een prioriteit, zegt schepen van milieu Peter Neven. “We maken een klimaatactieplan om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo lanceren we een buurtkar die de dorpen aandoet met verse, lokalen producten van bij de boer.” Op vlak van participatie neemt Riemst het voortouw. “Participatie van kansengroepen via het Sociaal Huis, armoedebestrijding, senioren, ondersteuning van inkomens, betaalbaar wonen, toegankelijkheid en gelijke kansen zijn belangrijke thema’s binnen ons beleidsplan”, stelt schepen Mathieu Eycken. “We bouwen zorgsatellieten uit in elke dorp en centraal krijgt de Welzijnscampus verder vorm. We hebben oog voor onze mantelzorgers, die zich dag in dag uit inzetten voor een kennis, vriend of familielid.” En burgemeester Vos besluit: “We willen Riemst verder uitbouwen tot een gemeente die samenwerkt, door actief mee te werken aan projecten in de Euregio. Ook op het vlak van veiligheid staan we samen sterk. We gaan voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid met een nieuw zonaal veiligheidsplan.” Steven Coengrachts (OPen VLD, oppostie) liet z’n licht op het beleidsplen schijnen: “Vaag, veel intenties en grote ambities. Het plan bevat brede doelen maar de concerte doelen voor Riemst blijven uit.”