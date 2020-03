Blokkades aan grensovergang Riemst continu vernield MMM/belga

27 maart 2020

16u34 0 Riemst Op de Cannerweg in Riemst zijn de wegversperring aan de grensovergang beschadigd en de hekken opzijgeschoven om zo weer in Nederland te geraken en omgekeerd. Dat gebeurde de afgelopen dagen vaker.

“We hebben het vrijdagmorgen nog extra laten beveiligen", zegt burgemeester Mark Vos (CD&V). “Mensen doen toch nog de moeite om alles af te breken om door te kunnen. Deze keer was het aan de tweede grootste verbinding naar Maastricht.”

Toosten op jarige

De burgemeester was er getuige van dat de politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt vrijdagnamiddag enkele mensen aan de versperring moest uiteenjagen omdat ze waren bijeengekomen om iemands verjaardag te vieren. Ze wilden het glas op de jarige heffen. “Het is niet te geloven en onbegrijpelijk. Intussen zijn de personen weggejaagd en is alles weer dicht. Een aantal mensen heeft het nog altijd niet begrepen,” zegt Vos.

De gemeente Riemst maakt het voortdurend mee dat blokkades beschadigd of opzijgeschoven worden. Aan de Cannerweg stond al een tweede rij nadarhekken met extra prikkeldraad opgesteld, maar die was doorgeknipt. Wandelaars, joggers, fietsers en scooterbestuurders blijven zich een weg banen richting Nederland of België.