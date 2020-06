Bestuurster (44) betrapt onder invloed van speed Marco Mariotti

30 juni 2020

17u38 0 Riemst De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een bestuurster uit Bilzen betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Ze bekende speed te hebben gebruikt.

Rond middernacht werd een voertuig met twee inzittenden op de Riemsterweg gecontroleerd omdat het voertuig even voordien aan een verdachte woning vertrokken was. De 44-jarige bestuurster had geen alcohol gedronken, maar ze bekende speed gebruikt te hebben. Een speekseltest bleek positief op vlak van amfetamines.

Haar rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. In februari speelde de bestuurster ook haar rijbewijs al eens kwijt voor het rijden onder invloed van drugs. Ze zal zich moeten verantwoorden bij de politierechter. De passagier in het voertuig werd in het bezit gevonden van gebruikshoeveelheden speed en marihuana. De drugs werden in beslag genomen.