Bestuurder speelt twee keer rijbewijs kwijt in één maand MMM

05 februari 2020

19u02 0 Riemst Een 29-jarige man uit Riemst heeft het deze week bont gemaakt. Hij reed een voertuig aan en was onder invloed van drugs. Vorige maand speelde hij ook al eens zijn rijbewijs kwijt.

De man had een geparkeerd voertuig aangereden waardoor het aanrijdende voertuig op zijn dak belandde. Het was total loss. De bestuurder legde in het ziekenhuis een positieve speekseltest af voor het gebruik van amfetamines. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Vorige maand gebeurde al eens hetzelfde wegens rijden onder invloed van verdovende middelen. Tijdens zijn lopend rijverbod werd hij ook nog eens door politie Borgloon betrapt achter het stuur.