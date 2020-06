Bestuurder met hennep in auto knalt op politiecombi en riskeert 1 jaar cel VCT

23 juni 2020

14u02 0 Riemst Een Nederlander riskeert een jaar cel omdat hij op 29 november 2017 opzettelijk inreed op een politiecombi in Riemst. De man vervoerde een doos met hennepplanten en wilde aan de agenten ontsnappen. Hij riskeert een jaar cel en een zware boete.

Het voertuig van B.S. werd eerst gecontroleerd in Maastricht. Toen de bestuurder opmerkte dat de agenten de doos met hennepplanten die hij in zijn wagen vervoerde in hun vizier kregen, reed hij in volle snelheid weg. Er volgde een helse achtervolging richting Riemst. Daar knalde de bestuurder op een politiecombi, die met zwaailichten dwars over de baan geparkeerd stond. Een agent werd gekwetst en was 10 dagen werkonbekwaam.

Neef was bestuurder

B.S. zelf beweerde dat niet hij maar zijn neef met zijn voertuig reed. “Hij zegt dat hij als passagier in dat voertuig zat en dat zijn neef de wagen bestuurde. Die twee lijken sterk op elkaar. Dit is nooit grondig onderzocht", pleitte de advocaat van B.S. Hij vroeg bijkomend onderzoek uit te voeren of zijn cliënt vrij te spreken.

Vonnis op 13 augustus.