Bestuurder (21) al voor de derde keer betrapt op rijden onder invloed van drugs ENL

06 september 2020

16u14 0 Riemst Een interventieploeg van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft zaterdag een bestuurder onderschept op de Maastrichtersteenweg. De 21-jarige uit Tongeren bleek onder invloed van cocaïne. Het was al de derde keer in minder dan twee maanden dat hij betrapt werd.

Zaterdag controleerde een team een wagen op de Maastrichtersteenweg. De auto viel op door de vele barsten in de voorruit. De bestuurder had niet gedronken en was in orde met zijn boorddocumenten. Maar de speekseltest tekende positief op het gebruik van cocaïne.

Derde keer

Het is niet de eerste keer dat de politie de 21-jarige bestuurder betrapt op rijden onder invloed van drugs. Zo werd hij al voor de derde keer in 44 dagen betrapt. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen en hij zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter.