Bestelwagen in lichterlaaie in Riemst MMM

05 mei 2020

19u16 2 Riemst Aan de Tongersesteenweg in Riemst is dinsdagavond brand uitgebroken in een bestelwagen.

Het vuur verspreidde zich razendsnel via de motorkap. In enkele minuten tijd stond alles in vuur en vlam.

De hulpdiensten werden opgetrommeld en snelden ter plaatse. Het vuur was snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk. Niemand raakte gewond.