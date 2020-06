Asbest gevonden na brand in loods, maar geen ernstige verspreiding Marco Mariotti

19 juni 2020

16u29 0 Riemst De dakbedekking van de loods die donderdag uitbrandde op de Rukkelingenweg in Millen, blijkt asbest te bevatten. Dat staat in het rapport van de gespecialiseerde firma Kiwa Oesterbaai. De verspreiding bleef echter beperkt tot het terrein. Voor de buurtbewoners is het veilig om groenten of fruit uit eigen tuin te gebruiken.

De asbestfirma deed metingen van de precieze asbestconcentratie op diverse plekken rond het bedrijf. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het een asbestbrand betreft van categorie 1. Dat betekent dat er geen verspreiding van asbest geconstateerd werd buiten de brandlocatie. Er zijn dus geen gevolgen voor de omgeving en de omwonenden. De ingestelde perimeter tot de Rukkelingenweg is voldoende groot.

“De impact van asbest bleef beperkt tot op het privéterrein van de loods", zegt burgemeester Mark Vos. “De verantwoordelijkheid voor de sanering ligt daarom bij de eigenaar. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal ervoor instaan dat er op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. De gemeentelijke milieudienst zal daarop toezien.”

Rook door hooi

De asbestfirma bevestigt dat de rookverspreiding donderdag voornamelijk afkomstig was van het smeulend hooi. Bij het begin van de brand veroorzaakte de brandende landbouwvoertuigen, met vooral brandende banden, een zware rook.

“Aangezien de verspreiding van asbest beperkt bleef, is er geen risico op vezelverspreiding naar anderen", klinkt het bij de expert. “Daarom zijn bijkomende luchtmetingen niet nodig.” Voor de buurtbewoners is het veilig om groenten of fruit uit eigen tuin te consumeren. Spoel wel zoals altijd grondig met water voor gebruik.