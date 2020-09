Arbeider komt onder bobcat terecht en overlijdt Marco Mariotti

23 september 2020

20u57 0 Riemst In Millen bij Riemst is een 49-jarige arbeider om het leven gekomen toen hij tijdens werken onder een bobcat terechtkwam.

De man is een werknemer bij afbraakbedrijf Frank Boden en was aan het werk in de Peperstraat, waar het bedrijf ook gevestigd is. Bij graafwerken ging het plots mis en kwam de man onder de bobcat terecht. Helaas kon enkel het overlijden van de man vastgesteld worden. Het personeel van het bedrijf is dan ook zeer aangeslagen.

Over de juiste omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid, maar er is een onderzoek opgestart.

Later meer.