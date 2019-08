Afzuiginstallatie in zagerij vat vuur BVDH

04 augustus 2019

16u56 0

In Zichen-Zussen-Bolder, deelgemeente van Riemst, woedde zondag een klein brandje in een zagerij achter een woning. “In dat gebouw met rieten dak staan verschillende machines. Vermoedelijk heeft een ervan vuur gevat aan het afzuigsysteem. Gelukkig hebben de bewoners dat snel opgemerkt”, vertelt luitenant Frank Thoelen van brandweerzone Oost-Limburg. “De schade is beperkt, er is ook geen zware rookhinder.”