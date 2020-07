Afbraakwerken van woning aan Misweg gestart: “Nodig om naar de oorzaak van de instorting te zoeken” Emily Nees

02 juli 2020

13u57 1 Riemst Het huis aan de Misweg, dat in 2019 instortte na een ondergrondse verzakking, wordt volledig met de grond gelijkgemaakt. De afbraakwerken zijn vanochtend van start gegaan.

De woning op nummer 77 begaf het vorig jaar door een verzakking die ontstond in de kelder. De instorting had grote gevolgen, want de twee aanpalende huizen werden onbewoond verklaard en de bewoners moesten geëvacueerd worden.

De gemeente Riemst kreeg eind mei het bevel van de rechter om de woning en de garage van de aangrenzende woning te slopen. “Die afbraakwerken zijn nodig om naar de oorzaak van de instorting te zoeken. Door het dreigende instortingsgevaar kan de aangestelde gerechtsdeskundige zijn opdracht niet naar behoren uitvoeren”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).

Intrekken onbewoonbaarheidsverklaring

“Wij nemen als gemeente de kosten voorlopig ten laste. Na de definitieve uitspraak van de rechtbank vorderen we die terug van de veroorzaker. Voor ons is het erg belangrijk dat de woningen van de beide buren weer veilig verklaard worden. Zo kunnen we als gemeente de onbewoonbaarheidsverklaring intrekken en kunnen de mensen eindelijk terug naar hun vertrouwde stek.”