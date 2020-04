60-jarige man overleden bij frontale botsing tussen bestelwagen en Porsche PVZ MMM

18 april 2020

14u15

Bron: Belga 0 Riemst Bij het zwaar verkeersongeval in Vroenhoven bij Riemst is zaterdagvoormiddag de bestuurder van een bestelwagen om het leven gekomen. Twee voertuigen, een Porsche en een bestelwagen, kwamen rond 11.15 uur op de Maastrichtersteenweg (N79) om een onbekende reden frontaal met elkaar in aanrijding.



De brandweer werd opgeroepen om een bevrijding uit te voeren. Onder meer verschillende voertuigen van de brandweer uit het Nederlandse Maastricht kwamen ter plaatse.

Een man van rond de 60 jaar uit Bilzen liet het leven. In de Porsche raakte de passagier zwaargewond, een vrouw van ongeveer 35 jaar oud uit Riemst.

De personenwagen kwam na de klap in een lager gelegen weiland terecht. De Maastrichtersteenweg is lokaal afgesloten. De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt deed de vaststellingen en zorgt voor de omleidingen voor het verkeer.