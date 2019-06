60 jaar herdenking instorting mergelgroeve

de Roosburg met 18 doden als trieste balans

10 juni 2019

12u00 0 Riemst 60 jaar geleden werden Zichen-Zussen-Bolder in Riemst en bij uitbreiding héél Limburg in een diepe rouw gedompeld toen goed vier hectare van de Roosburg, een mergelgroeve in Zichen, van het ene moment op het andere instortte. Op dat moment waren enkele tientallen mannen en vrouwen aan het werk om champignons of het “witte goud” te kweken. Achttien arbeiders, onder wie één vrouw en zeventien mannen, lieten hierbij het leven. Tot op vandaag zijn elf lichamen niet gevonden. Ze liggen bedolven onder de berg brokstukken en puin van de instorting. Voor hen is de Roosburg hun laatste rustplaats. “We zullen hen nooit vergeten”, liet de secretartis van het kerkbestuur van Zichen horen.

Bloemenhulde

Vandaag op Pinkstermaandag werd aan het monument, dat destijds ter ere van de slachtoffers aan de ingang van de groeve werd geplaatst, de ramp van Roosburg herdacht. Voor het 60 ste jaar op rij! Enkele honderden, onder wie familieleden van de doden en het gemeentebestuur van Riemst, woonden de eucharistieviering en bloemenhulde voor de slachtoffers bij. De herdenking werd naar aanleiding van de 60 ste keer door de vier muziekmaatschappijen van Zichen-Bolder en Zussen opgeluisterd: de koninklijke harmonies Vreugd en Deugd en Broederband uit Zussen, de koninklijke harmonie De Werkmanszone en koninklijke fanfare De volksgalm uit Zichen-Bolder. Het was meer dan 40 jaar geleden dat de vier muziekverenigingen nog hadden samengespeeld. Burgemeester van Riemst Mark Vos legde in naam van het gemeentebestuur bloemen neer aan het monument.

Getuigenissen

Voor het altaar aan de Roosburg stonden de foto’s van de achttien personen die de instorting niet hebben overleefd. Hun namen werden één voor één afgeroepen. Kinderen van de vrije basisscholen Den Dries uit Zichen-Bolder en Trudo uit Zussen brachten met witte rozen, één voor elk van de achttien bomen die als gedachtenis aan de doden in de buurt van het Roosburg-gedenkteken geplant zijn, een eerbetoon aan de slachtoffers. De kinderen getuigden ook over de ramp van de Roosburg. “60 jaar geleden luidden in verschillende dorpen de klokken voor de slachtoffers van de instorting in de groeve”, las één van hen voor. “Het werd een droevig en dagenlang wachten bij de rampgroeve, wachten op een stukje menselijk leven maar voor achttien kwam er geen verlossende boodschapmeer.” De gedenkviering eindigde met het spelen van Dorpen vol muziek, de Riemster hymne.