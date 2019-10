470.000 euro in rook op bij voetbalgokspel: “Negen matchen juist, maar goal in 87e minuut bleek fataal” MMM

28 oktober 2019

10u14 0 Riemst Een bloedverzakking van jewelste moet de klant bij het gokkantoor in Riemst vrijdagavond hebben ervaren. De man - een Nederlander - zag in de 87e minuut één goal teveel gescoord worden. Zo ging 470.000 euro aan zijn neus voorbij. De negen andere matchen had hij wél juist gegokt.

De klant die voorlopig nog anoniem wenst te blijven, zette vrijdag 20 euro in op tien voetbalmatchen via een gokspel. Voetbalmatchen uit de Nederlandse, Duitse, Engelse, Spaanse en Zwitserse competitie. Hij gokte of de match door de thuis- of uitploeg werd gewonnen én het aantal goals dat zou worden gescoord.

Potentiële winst: 470.000 euro. De matchen vingen aan, en ver in de tweede helft zag het er bijzonder rooskleurig uit. Zelfs in de laatste tien minuten leken de 470.000 euro binnen. Maar toen ging het mis in de 87ste minuut bij de match Grasshoppers Zurich - FC Vaduz. Noah Frick van Vaduz was nog maar twee minuten eerder in de 85ste minuut ingevallen en scoorde de gelijkmaker. 470.000 euro weg.

“Dit hebben we nog niet vaak gezien”, zegt de uitbater van wedkantoor Bonne Chance in Riemst. “Zaterdag zat de zaak plots vol gelukzoekers die het verhaal hadden horen waaien. Volgende keer beter”, lacht hij.