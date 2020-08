3D-scan brengt mergelgroeven van Caestert gedetailleerd in kaart: “Waardevol stuk erfgoed moet bewaard blijven” Tessa Rens en Emily Nees

21 augustus 2020

17u15 4 Riemst Riemst werkt aan een 3D-scan van de mergelgroeven van Caestert. Zo bekomt de gemeente een nauwkeurige en correcte opmeting van de grotten. Doel: een beheersplan opmaken aan de hand van de gedetailleerde informatie. “Cultureel en historisch gezien zijn deze mergelgroeven erg waardevol. We willen er dan ook voor zorgen dat de site goed bewaard blijft”, klinkt het.



Vorig jaar kocht Riemst een 3D-laserscanner aan om de mergelgroeven in kaart de brengen.“Wij hebben nu ook de toestemming gekregen om opmetingen te doen op Waals en Nederlands grondgebied”, vertelt burgemeester Mark Vos (CD&V). Daarom zijn nu de mergelgroeven van Caestert aan de beurt. “Die liggen zowel in Nederland als België. Een deel van de groeven ligt op Waals grondgebied, maar het grootste stuk bevindt zich in Vlaanderen. Er komen ondergronds dus twee landen en drie gemeenschappen samen. Dat is wel uniek.”

We hebben al een manuele plattegrond gemaakt, maar de 3D-scan zal veel gedetailleerder zijn Burgemeester Mark Vos (CD&V)

“Bedoeling is nu om de mergelgroeven van Caestert in kaart te brengen. We hebben al een manuele plattegrond gemaakt, maar de 3D-scan zal veel gedetailleerder zijn. Het biedt ons correctere en nauwkeurige informatie, onder meer over de hoogtes en breedtes van de groeven.”

Muurtekeningen en opschriften

“Waarom we dit doen? Het gaat om een hele belangrijke site. Cultureel en historisch gezien zijn deze mergelgroeven erg waardevol. Zo zijn er muurtekeningen uit de 14de en 15de eeuw terug te vinden, maar ook oude opschriften. De plafonds zijn er hoog en de doorgangen breed. Om die redenen wordt het beschermd als een ondergrondse archeologische site. We willen er dan ook voor zorgen dat de site goed bewaard blijft.”

De gemeente plant daarom om een beheersplan op te maken op basis van de nieuwe informatie. “Als we weten hoe we de grotten kunnen conserven, kunnen we de nodige afspraken maken. Deze historiek mag niet verloren gaan”, besluit Vos.

De 3D-scan zal over enkele weken klaar zijn.