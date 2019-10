16de rijvaardigheidscursus voor jongeren in Riemst lokt 85 geïnteresseerden Lien Vande Kerkhof

07 oktober 2019

21u40 0 Riemst De 16de rijvaardigheidscursus van het gemeentebestuur van Riemst in samenwerking de politie voor jonge autobestuurders lokte het voorbije weekend zo’n 85 jongeren. Tijdens deze cursus worden de (jonge) bestuurders, naast ontwijkmanoeuvres, eveneens getraind op defensief rijden, rij- en slipvaardigheid, sturen en stoppen.

“Watergladheid en een onverwacht obstakel op de baan zullen na deze cursus minder paniek veroorzaken, omwille van de goede voorbereiding”, vertelt schepen van Verkeersveiligheid Chris Bamps. “Aandachtig zijn, blijft echter steeds belangrijk, want elke situatie is anders.”

Persoonlijke uitnodiging

De opleiding vond plaats op de terreinen van Bouwmaterialen Daerden, Ambachtelijke zone Op ’t Reeck in Riemst. Sinds 2003 krijgen jonge autobestuurders uit Riemst jaarlijks de mogelijkheid deel te nemen aan een slip- en rijvaardigheidscursus. Elke jongere tussen de 18 en 22 jaar ontvangt een persoonlijke uitnodiging in de bus en krijgt voorrang bij het inschrijven. Zijn er meerdere plaatsen in te vullen, krijgen ook volwassenen en mensen van buiten Riemst een kans om de cursus te volgen.

Alcoholtest

De deelnameprijs bedraagt slechts 25 euro, dankzij een tussenkomst van de politie. Daarvoor krijgen de bestuurders een 4,5 uur durende training in de plaats. Ze krijgen eerst 30 minuten theorie voorgeschoteld van de politie en ervaren rijinstructeurs. De politie laat de bestuurders ook een alcoholtest doen alvorens ze de wagen instappen. Dan is het moment aangekomen waarop de bestuurders met een instructiewagen een aantal ontwijkmanoeuvres in de praktijk leren.

Tot 25 procent korting op je autoverzekering

Na afloop van de cursus krijgen de bestuurders een grondige evaluatie en een rijvaardigheidsattest. Met dat attest krijg je bij heel wat verzekeringsmaatschappijen een korting van 10 tot 25 procent op je autoverzekering. Voor meer informatie over die korting nemen de bestuurders best contact op met hun verzekeraar.