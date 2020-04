169 nieuwe parkeerplaatsen voor Belevingscentrum De Brug Emily Nees

28 april 2020

14u40 1 Riemst Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven kan na vijf jaar eindelijk rekenen op een eigen parking. Het complex, waar de Tweede Wereldoorlog centraal staat, moest het tot op heden stellen met een beperkt aantal vergunde en bestaande parkeerplaatsen. “De afwezigheid van een grote parking was een handicap.” De Vlaamse Waterweg zal nu plek voorzien voor 169 voertuigen.

De kogel is door de kerk: Belevingscentrum De Brug krijgt een eigen parking. Het evenementencomplex, met onderin een museum en een bezoekerscentrum, bestaat inmiddels vijf jaar en maakte tot nu toe gebruik van vergunde en bestaande parkeerplaatsen, maar dat aantal was zeer beperkt.

“De afwezigheid van een grote parking was een handicap. We hebben dat wel opgelost met tijdelijke parkeerplaatsen, maar dat was niet even efficiënt als een volwaardige parkeerruimte”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V).

Parking met groene zones

Daar komt binnenkort dus verandering in. “We zullen aan het complex een groenparking voorzien van 169 gewone parkeerplaatsen voor wagens en drie bursparkeerplaatsen”, zegt Liliane Stinissen van de Vlaamse Waterweg. “De parking wordt aangelegd in waterpasserende grasbetontegels voor de rijwegen en kunststof grasdallen voor de parkeerplaatsen.”

“Omliggend worden groene zones ingericht met hagen, gras en hoogstammige bomen. Die bomen zorgen voor een groene inkleding en fungeren tevens als buffer naar het omliggende woonuitbreidingsgebied.”

“Er zijn afzonderlijke wandelwegen voorzien om conflictvrij van en naar de parkeerplaatsen te wandelen. De toegangsweg tussen de Maastrichtersteenweg (N79) en de ingang van de parking zal worden verbreed tot 6 meter om toe te laten dat iedereen veilig in en uit kan rijden. De kostprijs van dit project bedraagt in totaal 0,5 miljoen euro. De werken zijn maandag gestart start onder leiding van aannemer Baldewijns & Co en zullen 90 werkdagen duren.”

(Lees verder onder de foto)

Explosievenonderzoek en opgravingen

Maar vooraleer de eigenlijke parking wordt gebouwd, werden er onderzoeken uitgevoerd op het terrein onder begeleiding van een deskundige. “Een explosievenonderzoek moest in kaart brengen of er eventueel achtergebleven restanten uit WO II zijn. Denk daarbij aan een onontploft springtuig, een munitie en toxische stoffen. Uit het onderzoek werden 43 anomalieën weerhouden omdat ze de karakteristieken van explosieven vertonen. Bij eventuele graafwerken moet het gebied onder begeleiding van een deskundige laagsgewijs afgegraven worden.”

Daarnaast vond er een archeologisch vooronderzoek plaats met ingreep in de bodem. “Na een bureaustudie werden op het terrein sleuven gegraven en botste men op 11 sporen. Verder archeologisch onderzoek via een opgraving werd aanbevolen.”

“Tot slot waren er nog archeologische opgravingen waarbij onder andere loopgraven van WO II, drinkflessen, een geladen cassette, een Belgische helm en een geladen scherpe granaat werden aangetroffen. Ook de graafwerken bij dit onderzoek gebeurden onder begeleiding van een deskundige omwille van de aanwezige explosieven.” Ondertussen is het terrein vrijgegeven voor de aanleg van de parking.

Geen lift

Burgemeester Vos is alvast verheugd. “Aanvankelijk waren er discussies over de stedenbouwkundige locatie. Maar het belangrijkste is dat de parking er komt. Het zal een meerwaarde zijn voor Belevingscentrum De Brug.”

Het enige jammere aan de zaak is dat er geen lift wordt voorzien. “Om het complex te bereiken, moet je een hele steile trap af. Wij zijn daar vragende partij voor, omdat er toch heel wat mindervaliden en ouderen op bezoek komen. Het bezoekerscentrum en museum draaien dan ook rond de Tweede Wereldoorlog en dat trekt hen aan.”