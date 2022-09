Ricardbeurs keert zondag terug naar de stadszaal Oosthove: “Beter gelegen dan De Balokken en er is een grote parking”

Kortrijk 35 topkunste­naars exposeren met jutezak als thema in winkelcen­trum K, opbrengst gaat naar kansarme jeugd in Kortrijk: “Er is steeds meer armoede”

Catherine Deprez-Pattyn (74) houdt in winkelcentrum K een expo, met medewerking van 35 topkunstenaars. Thema is de jutezak. De opbrengst gaat via vzw De Kier naar kansarme kinderen en jongeren in Kortrijk. De lat ligt hoog, want de tentoonstelling van vorig jaar bracht 65.000 euro op. Wie een werk wil kopen, kan tot en met volgende week dinsdag een bod uitbrengen.

15:49