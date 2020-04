Zes mensen op terras in Retie: cafébaas én klanten krijgen boete Jef Van Nooten

06 april 2020

09u45 128 Retie De uitbater van café Foli-A in de Molenstraat in Retie heeft zondagavond een boete van 750 euro gekregen. Er zaten klanten op zijn terras.

Bij aankomst van de politie zaten zes klanten op het terras van het café. Ook zij kregen een proces-verbaal. “We zijn zondagavond rond 18 uur naar café Foli-A in de Molenstraat in Retie geweest”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. “Daar zaten de uitbater en een zestal klanten op het terras. Ze kregen allemaal een proces-verbaal. De uitbater mag zich verwachten aan een minnelijke schikking van 750 euro, voor de klanten is het 250 euro.”