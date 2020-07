Winkeldieven betrapt in supermarkt Okay Toon Verheijen

02 juli 2020

De politiezone Kempen Noord-Oost arresteerde woensdag drie vermoedelijke winkeldieven op de parking van de supermarkt Okay aan de Molsebaan. De politie werd verwittigd door de gerant van de supermarkt omdat er vermoedens waren dat er meerdere winkeldieven aan de slag waren. De politie kwam met verschillende ploegen ter plaatse en kon drie verdachten arresteren. In hun voertuig troffen de agenten nog parfum en kledij aan van een vermoedelijke andere winkeldiefstal. De spullen bleken afkomstig te zijn van de Action een beetje verderop. Ze werden na verhoor vrijgelaten. Omdat het om Roemenen ging, is ook de Dienst Vreemdelingenzaken op de hoogte gebracht.