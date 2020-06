Vrouw (31) op speed pedelec komt zwaar ten val na aanrijding Jef Van Nooten

05 juni 2020

Een 31-jarige vrouw is donderdag aan de brug over de E34 tussen Retie en Arendonk gewond geraakt bij een verkeersongeval met haar speed pedelec. De vrouw uit Nederland werd er rond 8 uur aangereden op het kruispunt van de Europalaan en Huisjes in Retie. Het slachtoffer kwam zwaar ten val en is met verwondingen aan het hoofd naar het ziekenhuis gebracht.