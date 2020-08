Vrachtwagen tikt auto aan en belandt in gracht Jef Van Nooten

24 augustus 2020

13u27 5 Retie Aan Pontfort in Retie is maandagvoormiddag een vrachtwagen in de gracht beland. Dat gebeurde nadat de vrachtwagen botste met een auto.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van een flauwe bocht. Volgens de eerste vaststellingen is één van de voertuigen in die bocht tot over het midden van de rijbaan gekomen. Daardoor raakten een auto en een vrachtwagen elkaar tijdens het kruisen. De vrachtwagenbestuurder verloor daardoor de controle over het stuur waardoor de vrachtwagen in de gracht naast de weg belandde.