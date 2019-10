Vijfde inbraak op jaar tijd voor Chirojongens Retie: “We zijn dit echt wel beu” Toon Verheijen

22 oktober 2019

16u21 0 Retie De Chirojongens van Retie kregen maandagnacht opnieuw een inbreker/vandaal over de vloer. De schade aan de toegangsdeur van de De Chirojongens van Retie kregen maandagnacht opnieuw een inbreker/vandaal over de vloer. De schade aan de toegangsdeur van de vorige inbraak deze zomer was zelfs nog niet hersteld. De buit? Een geluidsmeter. De mobiele camera van de politie die er sinds deze zomer hangt, haalt dus blijkbaar ook niets uit. “Wij vrezen een beetje dat onze verzekering dit niet gaat blijven pikken”, zucht volwassenbegeleidster Ellen Huysmans. Ook bij de Chiromeisjes in de Pijlstraat werd er onlangs nog ingebroken.

De Chirojongens, die hun lokalen hebben aan Geenend, werden eind mei nog het slachtoffer van een inbraak waarbij er vooral vandalenstreken werden uitgehaald. Verschillende ramen en deuren werden ingeslagen en meubilair en de wc-potten werd vernield. Het was toen al de vierde keer in een jaar tijd dat de Chiro met dieven of vandalen te maken kreeg. “We hadden maandagavond nog een vergadering gehad tot 20 uur en toen was er nog niets aan de hand”, vertelt Ellen Huysmans. “De politie was er zelf nog om 23 uur geweest, dat doen ze regelmatig na de laatste feiten, en ook toen was er nog niets aan de hand.”

De dader nam enkel een geluidsmeter mee.

Wat ben je daar nu mee ? Ellen Huysmans

Camerabeelden

Maar op camerabeelden is te zien dat omstreeks 23.30 uur een wagen komt aangereden en dat één persoon met een rugzak de gebouwen binnendringt. “Het lijkt er dus echt wel op dat hij doelbewust naar onze lokalen is gereden”, zucht Ellen Huysmans. “Hij is in de lokalen geraakt door het houten paneel dat nog op de deur zat na de vorige inbraak kapot te stampen. Binnen is dan alles uit de kasten gehaald en op de grond gegooid. Het enige wat er gestolen is, is een geluidsmeter die in de fuifkoffer zat die we van de gemeente hadden ontleend. We vragen ons echt af wat je daarmee bent. Het lijkt er echt op dat het puur om het vandalisme te doen is.”

Onze verzekering gaat dit niet blijven pikken. Ellen Huysmans

Handen in het haar

De Chirojongens zijn de vandalenstreken of inbraken echt wel beu. “We vrezen ook een beetje dat onze verzekering dit niet gaat blijven pikken”, zucht Ellen Huysmans. “We hadden vorige week nog onze quiz en ons Chirobal gehad. Met die opbrengsten proberen we het hele jaar door rond te komen. Dacht de dader misschien dat we de opbrengst daar nog hadden liggen? Nu zullen we dat geld weer moeten gebruiken voor de nodige herstellingen te laten uitvoeren. Het is echt frustrerend. Vooral omdat zelfs de mobiele camera van de politie ook niets uithaalt. En dan mogen we nog van gelukspreken dat een van onze leiders zijn kabeltje was vergeten om zijn gsm op te halen en dat dinsdagmorgen ging halen. Anders waren we pas volgende vrijdag bij de inbraak uitgekomen. Ik weet ook niet wat we nog meer kunnen doen. De politie doet al extra toezicht. Maar dit mag stilaan echt wel eens gaan ophouden. En het is trouwens niet alleen bij de jongens. Ook in de lokalen van de meisjes-Chiro is er vorige week nog ingebroken voor de tweede keer. Gelukkig verdween ook daar niets kostbaars.”