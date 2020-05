Vandalen vernielen kunstwerk aan ‘De Graaf’ én infobordjes langs historische wandeling Toon Verheijen

21 mei 2020

18u58 2 Retie Vandalen hebben recent beschadigingen aangebracht aan het kunstwerk dat geplaatst is aan ‘De Graaf' in Retie. Ook langsheen de wandeling ‘Boeren langs de Grote Gracht’ werden al infobordjes vernield. Maar er is ook goed nieuws: binnenkort wordt er een grote uitkijktrap geplaatst die een inkijk geeft in ‘De Graaf’.

De gouden wand is geplaatst als een landmark op de wandeling Boeren langs de Grote Gracht. Het huidige gebied De Graaf bestond in de 19de eeuw vooral uit woeste gronden. Vanaf het midden van de 19de eeuw kochten Leopold I en zijn zoon prins Filip, de Graaf van Vlaanderen, heidegronden op. Vandaar kreeg het domein de naam De Graaf. De hele geschiedenis van de Graaf en de Wateringen en de Grote Gracht wordt uitgelegd in de wandeling waarvan het kunstwerk deel van uitmaakt.

Vandalen

“We hebben het destijds laten plaatsen als landmark om aan te geven waar de gewone landbouwgronden overgingen in het koninklijk domein”, zegt schepen van Erfgoed Koen Claessens (Nieuw Retie). “Recent werd het kunstwerk inderdaad het slachtoffer van serieuze vandalenstreken. We begrijpen ook niet goed wat de daders heeft bezield, want daar heeft echt niemand iets aan. We hebben al geprobeerd het zonder al te veel schade te verwijderen, maar dat is niet eenvoudig. Het is overigens niet de enige vandalenstreek. Langs de wandeling zijn verschillende infobordjes met plexiglas volledig vernield. We gaan ze vervangen door metalen bordjes.”

Binnenkort is er nog een beetje goed nieuws. Binnenkort wordt er een grote uitkijktrap geplaatst die een inkijk geeft in De Graaf.