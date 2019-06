Vandalen slaan voor vierde keer toe bij chirojongens: ramen stukgeslagen, wc-potten vernield, borden kapotgegooid Toon Verheijen

01 juni 2019

16u19 2 Retie Een vandaal heeft vrijdagnacht lelijk huisgehouden in de lokalen van de chirojongens aan Geenend. Verschillende ramen en deuren werden ingeslagen en meubilair werd vernield. Het is al de vierde keer in een jaar tijd dat de Chiro met dieven of vandalen te maken krijgt. De Chiro overweegt nu om camerabewaking te installeren. Er zijn wel vermoedens naar de dader toe.

Vrijdagavond rond 17.30 uur waren de laatste jongeren vertrokken uit de lokalen aan Geenend. Zaterdagmorgen kwam een deel van de leiding terug langs om wat matrassen achter te laten omdat ze later op de dag met zijn allen gezellig naar het motorcrossevenement naast hun lokalen zouden gaan. “Maar toen we aankwamen, zagen we meteen dat er iets niet klopte”, zegt leider Dieter Vermeiren. “De deuren stonden open en er waren ook enkele ramen ingeslagen. Toen we naar binnen gingen, bleek het nog veel erger te zijn.”

De ravage in de lokalen was enorm. “Heel de gang beneden lag vol stukgeslagen borden”, vertelt Dieter. “Een van de wc-potten was ook volledig aan stukken geslagen. De hamer lag er zelfs nog naast. Boven heeft de vandaal dan ook nog wat zetels in brand proberen te steken. We hebben uiteraard meteen de politie gebeld en zij hebben ook het labo ter plaatse laten komen, omdat er bloed was aangetroffen. Bij het vernielen van de toiletten had hij zich blijkbaar serieus gekwetst. Hier in de buurt is ook nog een trui van de Chiro gevonden die hij blijkbaar had meegenomen en had achtergelaten. Daardoor hebben we ook een redelijk vermoeden wie ervoor verantwoordelijk is, maar dat kunnen we natuurlijk niet hard maken. Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen.”

De wekelijkse chirozondag gaat gewoon door. Met man en macht kwamen leiding, oud-leiding en ouders samen om zaterdagmiddag de handen uit de mouwen te steken. Voor de jongens is het frustrerend. “Vooral omdat het al de vierde keer is in één jaar tijd”, vertelt Dieter. “De eerste keer ging het puur om de diefstal van een kluis en nog ander materiaal, maar de andere keren ging het telkens om vandalenstreken. Net zoals nu. Vernielen om te vernielen. Want kijk maar op de eerste verdieping. Daar stond een dure box, maar die is niet meegenomen, gewoon vernield.”

De chirojongens overwegen nu wel om camerabewaking te installeren. “Het is jammer, maar we kunnen bijna niet anders. We gaan het er volgende week over hebben op de vergadering. Dit mag stilaan wel eens gaan stoppen.”