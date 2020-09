Seppe Cuypers primus op het Belgian Circuit: “Winst tegen Bemelmans was hoogtepunt” Werner Thys

06 september 2020

19u55 0 Retie De 22-jarige Seppe Cuypers mag zich straks laureaat noemen van het Belgian Circuit, een reeks toernooien voor de hoogst geplaatste spelers in eigen land. Een straffe prestatie van de Retienaar, want door de coronaperikelen was het Belgian Circuit dit seizoen beter bezet dan ooit.

Cuypers was dit seizoen op elf Belgian Circuit-toernooien actief. “En met corona in het achterhoofd is dat meer dan aanvankelijk verwacht”, aldus Cuypers. “Heel wat clubs dienden hun toernooi te annuleren, maar elke week kon je wel érgens aan de slag.”

Reeds in januari begon het jaar uitmuntend voor Cuypers met winst op het vijfsterrentoernooi van Alken. In de eindfase in Limburg versloeg hij Julien Dubail en Yannick Vandenbulcke. “In Alken wordt er op snelle indoorbanen gespeeld. Op die courts voel ik me thuis”, weet Cuypers.

Enkele maanden later bewees Cuypers dat hij ook op gravel aan de nationale top staat. Met Yachting Hasselt, ISC Oud-Turnhout, Tennisdel Genk, Tenza Zaventem en Stade Leuven won hij nog eens vijf sterrentoernooien. Ook indrukwekkend waren de prestaties van Cuypers op de absolute toptoernooien van TC Gym Schoten, Mol en Wezel. “Op TC Gym versloeg ik in achtste finale Ruben Bemelmans (ATP 213) met 6-3, 6-2. Die wedstrijd was zonder twijfel het hoogtepunt van mijn seizoen. Tegen Ruben had ik niets te verliezen, speelde ik met vertrouwen en ging ik voor elke bal. En toegegeven: Ruben speelde niet zijn beste wedstrijd.” Uiteindelijk sneuvelde Cuypers op TC Gym pas in halve finale in de tiebreak van de derde set tegen Benjamin D’Hoe (ATP 654): 6-4, 6-7, 7-6.

In Mol en in Wezel moest Cuypers pas na thrillers (4-6, 7-6, 6-3 en 6-7, 6-2, 7-6) de duimen leggen voor Christopher Heyman, nummer 388 op de wereldranglijst. “Tegen Christopher stond ik telkens op enkele klappen van de zege”, zegt Cuypers. “In Mol stond ik een set en een break voor en in Wezel moesten we de derde set een dag later spelen omdat toen de avondklok nog van kracht was.”

“Het doet deugd te weten dat ik het tempo tegen die toppers aankan”, glimlacht Cuypers. “Elke wedstrijd moest ik sowieso mijn allerbeste tennis spelen en gelukkig sta ik ook fysiek nog paraat. Ik geef les aan de Wilson Academy van Genk en ik spar daar met heel wat beloftevolle spelers. Aan training dus geen gebrek.”

In 2015 winst tegen Davidovich-Fokina

Vier jaar geleden op 18 jarige leeftijd – en dus nog op juniorenniveau – besloot Cuypers met internationaal tennis te kappen. Een meeloper was hij nochtans niet. In januari 2016 stond Cuypers op de 68ste plaats op de wereldranglijst bij de junioren. En een leuk weetje: bij zijn eerste internationale ITF-titel op het juniorencircuit, in mei 2015 in het Marokkaanse Casablanca, versloeg hij in finale de Spanjaard Alejandro Davidovich-Fokina met 4-6, 6-0, 6-2. Diezelfde Davidovich Fokina won twee jaar later Wimbledon bij de junioren en staat momenteel zelfs in de achtste finale van de US Open tegen Alexander Zverev.

“Ik speelde ook nog tegen Felix Auger-Aliassime en verloor op de Summer Cup na een goede wedstrijd met 6-4, 6-4 van Stefanos Tsitsipas”, lacht Cuypers. “Het is best grappig om die spelers nu op het hoogste niveau bezig te zien.” De vraag of hij niet te vroeg met internationaal tennis stopte krijgt Cuypers regelmatig voorgeschoteld. “En altijd blijf ik volmondig ‘neen’ zeggen”, besluit Cuypers. “Ik amuseer mij nu en dat was vroeger niet altijd het geval.”